Rock in Rio anuncia Green Day, Billy Idol e Avril Lavigne para shows em 2022

O Rock in Rio anunciou nesta quinta (16) os shows de Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial em 9 de setembro de 2022, no palco Mundo. No mesmo dia, Avril Lavigne é a atração principal do palco Sunset.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

É a estreia do trio americano de punk rock formado por Billie Joe Armstrong (vocalista e guitarrista), Mike Dirnt (vocalista e baixista) e Tré Cool (baterista) no festival carioca. Já o Fall Out Boy, após show em 2017, volta ao evento em 2022, enquanto Billy Idol retorna após 31 anos, já que se apresentou na edição de 1991.



A canadense Avril Lavigne também debuta na franquia com hits como "Sk8er Boi", "Complicated" e "Girlfriend".



Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Continua depois da publicidade



Até o momento, o Rock in Rio divulgou nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; Guns N' Roses e Måneskin estão agendados para o dia 8; Coldplay, Camilla Cabello, Bastille e Djavan no dia 10; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11.



Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados no dia 8 de setembro, CeeLo Green faz um tributo a James Brown em 10 de setembro, enquanto Ludmilla e Macy Gray se apresentam em 11 de setembro.



Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir. A seleção pode ser feita até 1º de abril, quando começa a próxima rodada de vendas.



Segundo a organização, essas entradas se esgotaram em tempo recorde: 1h28. Na edição de 2019, nesta fase de venda, os tíquetes acabaram em cerca de duas horas.