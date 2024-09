Rock in Rio confirma Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro no festival

Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro serão atrações do Rock in Rio, que começa na próxima sexta (13).



Geraldo Azevedo subirá ao palco do Global Village em 14 de setembro, substituindo Hermeto Pascoal, que precisou deixar o festival por motivos de saúde. Repertório do cantor inclui clássicos como "Dona da Minha Cabeça", "Moça Bonita", "Bicho de 7 Cabeças" e a nova versão de "Dia Branco", gravada recentemente em parceria com Chico César.

Zeca Baleiro se apresentará em 21 de setembro no palco Mundo, no lugar de Margareth Menezes. A ministra da Cultura não poderá cantar no festival devido a compromissos oficiais com o G7.



Baleiro participará do show "Para Sempre: MPB" no Dia Brasil. O músico, conhecido por sua versatilidade e mistura de ritmos, trará sucessos como "Telegrama", "Ai Que Saudade D'ocê", "Palavra Acesa" e "Samba do Approach" (com participação de Zeca Pagodinho).





Rock in Rio 2024

Quando: dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

Onde: Cidade do Rock

Quanto: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (benefício Itaú 15%) e R$ 795 (inteira)

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.