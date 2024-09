Unindo religião e ciência, casa católica passa a abrigar consultório psicológico gratuito na zona sul

Unindo religião e ciência, a Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes passa a abrigar, a partir desta terça-feira (10), o primeiro consultório no Brasil do PSF (Psicólogos Sem Fronteiras) para atendimentos psicológicos à comunidade do bairro União da Vitória, na zona sul de Londrina.





O espaço, que é alugado e mantido pela comunidade católica, terá uma psicóloga voluntária, que atenderá de segunda a sexta-feira, de maneira presencial, no período da tarde.



Uma cerimônia de inauguração foi feita na tarde desta terça com a presença de diversas autoridades religiosas. Entre elas, o Monsenhor Bernard Gafá, que já esteve à frente da Catedral Metropolitana de Londrina e hoje atua na Paróquia Imaculada Conceição. Ele ressaltou a importância dos atendimentos.





"Os psicólogos aqui fazem uma obra de Deus. Tudo que ajuda a pessoa humana a ser melhor, é bom. É uma obra muito importante, principalmente por atender pessoas de graça. Vai ajudar a curar traumas, dificuldades e orientar para uma vida melhor", discursou.

A porta-voz e assessora de comunicação do PSF, Gabriela Pifer, também esteve presente e ressaltou que o projeto é uma vitória para os moradores locais, principalmente por levar à população um trabalho sério, importante e gratuito.







"Existem muitas situações de vulnerabilidade quando se trata de saúde mental. Nosso objetivo é proporcionar a democratização do acesso. Hoje, a gente inaugura esse primeiro espaço aqui em Londrina, mas é um movimento que já vem acontecendo pelo Brasil. Atingimos cerca de 7 mil atendimentos", explicou.

Ela também ressaltou que novas parcerias já estão sendo feitas para expandir o PSF para outros municípios. Londrina foi escolhida como a primeira cidade do país a ter uma cliníca permanente do projeto por influência do líder Roderlei Nagib Goes.





"O nosso cordenador é de Londrina, mas reside em Brasília. É um psicólogo docente. E foi isso que influenciou a trazer o projeto para o União da Vitóra, porque já conhecíamos o trabalho da casa, que é sério e respeitoso. E por ser um bairro grande, a escolha foi estratégica para atender mais pessoas."

São esperados cerca de 20 atendimentos por semana, mas a expectativa é que esse número seja ampliado logo, já que a fila de espera já tem 35 pessoas. "Estamos aceitando novos voluntários. A ideia é ampliar esse movimento. Hoje contamos com apoiadores, mas o voluntariado é que faz o projeto acontecer", salientou.





O Psicólogos Sem Fronteiras conta com o apoio de cinco empresas para se manter ativo e não recebe apoio de órgãos públicos. A profissional responsável por acolher os moradores será Rosa Alves de Lima, psicóloga que tem ligação íntima com o bairro e com as necessidades locais.

"Eu fui agente comunitária de saúde na UBS [Unidade Básica de Saúde] do bairro por alguns anos, então eu conheço bastante as necessidades da comunidade e também moro aqui. Foi um processo de ir às casas e ver as necessidades, que não eram só médicas. Muitas pessoas queriam conversar e pôr as dores para fora, e isso me desencadeou o desejo de ser psicóloga", contou.





Como agente de saúde, ela percebeu que a região apresentava casos constantes de depressão, uso abusivo de drogas psicoativas, relacionamentos abusivos e tóxicos, ansiedade e síndrome do pânico. Lima afirmou que o projeto é uma quebra de tabu que engrandecerá o debate social sobre a saúde mental.

"Muita gente acha que psicólogo é para louco, ou é muito caro, que depressão é frescura, falta de trabalho, falta de ir à igreja, mas não é. São problemas graves. Esse projeto é para pessoas que não tem acesso à saúde mental, para que eles percam esse medo de ir ao psicólogo."