Rock in Rio confirma Living Colour e Steve Vai em dia do metal com Iron Maiden e Sepultura

O Rock in Rio reconfirmou o encontro entre a banda Living Colour e o guitarrista Steve Vai no palco Sunset. O show será em 2 de setembro deste ano, o chamado dia do metal, para o qual foram anunciadas também apresentações de Bullet For My Valentine, Metal Allegiance e Black Pantera junto com Devotos.



No palco Mundo, Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira são as atrações.