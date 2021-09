Sarau traz poesias do escritor londrinense Maurício Arruda Mendonça

O “Sarau: prosa, poesia e outras delícias” realiza, neste sábado (18), mais uma edição em formato virtual. O evento irá homenagear o escritor e dramaturgo londrinense Maurício Arruda Mendonça, com a participação de vários artistas convidados. Para conferir o Sarau, basta acessar o canal no Youtube do Londrix Festival Literário de Londrina, às 21h, quando inicia a transmissão ao vivo.