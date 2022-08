Shopping de Londrina presenteia os pais com stand-up comedy de Rafael Cortez

No dia 4 de agosto, o Londrina Norte Shopping inicia a campanha do Dia dos Pais com o tema “Rir faz bem ao coração”. A cada R$ 350 em compras, o consumidor terá direito a um ingresso para o show de stand-up comedy do humorista Rafael Cortez, que será realizado no dia 30 de agosto, às 20h, no Tsuru Centro de Eventos.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





De acordo com o regulamento da campanha, a troca dos ingressos começa no dia 04 e segue até 14 de agosto ou enquanto durarem os estoques. O limite é de dois ingressos por CPF e não será permitida a entrada de crianças no show. O evento é exclusivo e não haverá venda de ingressos avulsos.





A coordenadora de Marketing do Shopping, Luana Colpo, destaca que, qualquer pessoa, maior de 18 anos, pode participar da promoção. “Ao juntar R$ 350 em cupons fiscais de compras realizadas nas lojas participantes, o consumidor terá direito ao brinde, um ingresso para o stand-up”, ressaltou.





Depois, basta ir ao Balcão de Trocas, instalado em frente à loja Marisa, para fazer a validação dos dados. O balcão vai funcionar nos horários do Shopping, de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h.





“Estamos otimistas com a campanha, com certeza, será um sucesso e os ingressos vão esgotar antes do previsto. Os pais merecem esse presente”, afirmou a coordenadora. O regulamento completo da campanha pode ser conferido no site www.londrinanorteshopping.com.br

Continua depois da publicidade