Show do Djonga em Londrina tem ingressos esgotados

O rapper Djonga, nome artístico de Gustavo Pereira, volta a se apresentar em Londrina na sexta-feira (29) após três anos longe dos palcos da cidade. Com letras reflexivas e críticas voltadas para o antirracismo e a autoestima dos jovens da periferia, o mineiro é destaque no rap nacional nos últimos anos e o primeiro brasileiro indicado ao maior prêmio internacional de hip-hop, o BET Hip-Hop Awards, em 2020. A apresentação de Djonga marca a volta dos eventos de rap na cidade e tem grande adesão do público: os ingressos do 6º e último lote esgotaram na quarta-feira (27).



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O artista possui um repertório de cinco discos na carreira com mais de 3 milhões de ouvintes mensais nos streamings de música e mais 2 milhões de inscritos no canal do Youtube. Os álbuns "Heresia", "O Menino Que Queria Ser Deus", "Ladrão", "Histórias da Minha Área" e "Nu", lançados todos os anos de 2017 a 2021, relatam as dificuldades de quem esbarra na barreira racial para alcançar objetivos, individuais e coletivos.







Em cada uma de suas canções permanece uma relação precisa entre reflexão e política que não só cativa o público de maneira sincera, mas também cria uma conexão entre a geração que anseia por mudanças sociais e a juventude periférica, da qual Djonga é porta-voz. Djonga esteve em Londrina pela primeira vez em 2017 e continuou se apresentando nos anos seguintes até o início da pandemia de covid-19. Durante o isolamento, os fãs precisaram consumir o trabalho do rapper virtualmente. Agora, a possibilidade de assisti-lo ‘’ao vivo e a cores’’ anima seus admiradores e os produtores culturais.







Continue lendo na Folha de Londrina.