Sting anuncia shows em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro para 2025

O cantor Sting anunciou, nesta segunda-feira (23), que se apresentará no Brasil em fevereiro do ano que vem. Os shows serão realizados nos dias 14, 16 e 18 de fevereiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O ex-vocalista da banda The Police está rodando o mundo com a turnê "Sting 3.0", que já passou por países da Europa e, atualmente, está nos Estados Unidos.



A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (25) para clientes do banco Santander. O resto do público poderá comprar a partir de sexta-feira (27). As entradas podem ser adquiridas pelo site do Ticketmaster, a partir das 10h. Nas bilheterias físicas, as vendas devem começar às 11h.



O show em São Paulo acontecerá no Parque Ibirapuera e tem ingressos entre R$ 340 e R$ 980. No Rio de Janeiro, o cantor se apresentará na Farmasi Arena. Os ingressos custam entre R$ 230 e R$ 780. Em Curitiba, a apresentação ocorrerá na Pedreira Paulo Leminski com ingressos que vão de R$ 245 a R$ 840.