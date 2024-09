Universidade inaugura planetário com entrada gratuita em Cornélio Procópio

O campus Cornélio Procópio da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) inaugurou, no dia 19 de setembro, o primeiro planetário da região. O novo espaço foi viabilizado por meio do projeto “Planetário como espaço de pesquisa e alfabetização científica”, e contou com o investimento de R$ 395 mil pela Unidade Executiva do Fundo Paraná, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A inauguração ocorreu concomitantemente à III Feira de Profissões da UENP e I Universidade na Comunidade.







O Planetário da UENP constitui-se de um Geodomo, uma cúpula estrutural, com capacidade para receber até 31 visitantes para sessões de 30 minutos e estará aberto à comunidade mediante agendamento prévio.

O professor Lucken Bueno Lucas, que coordena o projeto, celebrou a inauguração do espaço. “A ciência é ensinada durante o dia, mas nossos fenômenos astronômicos são observados, principalmente, à noite. Com este equipamento, nós conseguimos projetar o céu de qualquer lugar da Terra, em qualquer momento do dia ou da noite”, explica.





O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, parabenizou o Campus Cornélio Procópio e a coordenação do projeto pela iniciativa. “Tenho certeza de que este espaço beneficiará a comunidade tanto interna quanto externa da Universidade”, acrescentou.

Durante o evento, a diretora do Campus Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira, destacou a importância do investimento. “É um investimento significativo e um investimento na ciência. Algo muito importante para articular a formação para a ciência."