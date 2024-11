Stray Kids, grupo fenômeno do k-pop, anuncia show extra em São Paulo; veja como comprar

O grupo Stray Kids, fenômeno do k-pop, anunciou uma data extra para performance na capital paulista. A primeira apresentação no estádio Morumbis, agendada para 5 de abril teve seus ingressos esgotados em poucas horas. O segundo show, divulgado pela produtora Live Nation nas redes sociais, está marcado para o dia seguinte, domingo (6).





Formada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, e I.N, a banda sul-coreana -que já foi headliner de festivais como o Lollapalooza Chicago, nos Estados Unidos, o I-Days, na Itália, e o BST Hyde Park, na Inglaterra-, desembarca no Brasil com a turnê mundial.





A pré-venda de ingressos para clientes Santander Private e Sandanter Select tem início nesta quinta (28) na plataforma Ticketmaster, às 10h, e na bilheteria do shopping Ibirapuera, às 11h. Já a venda geral começa no dia seguinte, na quinta (29), nos mesmos horários.





Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 460, na arquibancada, e R$ 920, na pista premium, que fica mais próxima ao palco. Para assistir ao espetáculo na pista, é preciso desembolsar R$ 590. As cadeiras inferior e superior custam R$ 720 e R$ 750, respectivamente. É permitido comprar até quatro ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.





Também há uma opção de tíquete vip na pista premium por R$ 2.581. O pacote dá acesso antecipado ao estádio para a passagem de som, que acontece antes do show, além de incluir laminado e cordão vip e oportunidade de compra de produtos oficiais antes da performance.





O setlist pode incluir performances solo e músicas do álbum "Ate", lançado em julho passado. Canções de álbuns anteriores, como "Back Door", "God's Menu" e "Maniac", também devem aparecer no repertório.





Stray Kids:

Quando 5 e 6 de abril de 2025

Onde Estádio do Morumbis - Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região sul

Preço A partir de R$ 460 (inteira)

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/stray-kids