The Town revela São Paulo Square, palco para Jazz, com Jacob Collier no line-up

O The Town revelou o line-up da São Paulo Square, palco do festival que terá como headliners nomes do Jazz internacional como Stacey Ryan, Kamasi Washington, Snarky Puppy e Jacob Collier.





Reconhecida por sua habilidade em diversos instrumentos, como o piano, a xguitarra e o trompete, Ryan lidera o palco na noite do dia 6 de setembro. Com apenas 24 anos, a canadense é dona de um repertório de baladas soul-pop e se tornou um fênomeno do TikTok, onde é conhecida como a "rainha do Jazztok" e possui 1,5 milhão de seguidores.





Ela divide a data com o trombonista capixaba Joabe Reis, artista que vem se destacando na cena do Jazz nacional, e o brasileiro Tony Gordon, músico versátil que divide a apresentação com a São Paulo Square Big Band.





No dia 7 de setembro, chega a vez do saxofonista e produtor musical americano Kamasi Washington. Destaque no cenário do Jazz moderno, ele é lembrado por seu "The Epic Harmony of Difference", gravação encomendada para a Bienal de Whitney de 2017, e pelos álbuns "Heaven and Earth" e "Dinner Party: Dessert".





Na mesma data, o The Town também recebe a Orquestra Mundana Refugi, formada por músicos imigrantes, refugiados e brasileiros, e a cantora Clariana, que fará uma homenagem à artista Amy Whinehouse junto da São Paulo Square Band.





No outro final de semana, quem sobe ao palco é a banda americana Snarky Puppy, que lidera a noite do dia 12 ao misturar diversos gêneros musicais como o funk, rhythm & blues, o hard rock e o soul clássico.





Mais cedo, na mesma data, o palco conta com o saxofonista e produtor musical brasileiro Leo Gandelman e a São Paulo Square Band recebe a cantora Alaíde Costa e Claudette Soares, grandes nomes da bossa nova.





Completando a programação, nos dias 13 e 14 de setembro, o premiado músico britânico Jacob Collier é quem lidera a programação do São Paulo Square. Regente de coro de plateia e vencedor de 7 Grammys, o artista já colaborou com nomes como SZA, Shawn Mendes, John Legend e Ty Dolla $ign.





O dia 13 ainda conta com um show da cantora Vanessa Moreno, que antecipa a chegada de Collier ao palco e de Annalu e Ricardo Arantes, que se apresentam com a São Paulo Square Band. Já o dia 14 de setembro, por sua vez, ainda traz o grupo mineiro João Bosco Quarteto, reconhecido pelas canções da MPB, e um show da São Paulo Square Band com Amanda Maria.





Em homenagem às raízes de São Paulo, o palco também trará uma cenografia inspirada na arquitetura da cidade e em diferentes prédios históricos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11), em um evento que aconteceu na Casa de Francisca, no centro de São Paulo, para imprensa e convidados –entre eles, o prefeito Ricardo Nunes.





Durante a coletiva, o CEO Ricardo Justo citou o prefeito ao dizer que o evento "será a altura do que a cidade de São Paulo merece".





"Durante a coletiva, Justo também citou o prefeito Ricardo Nunes, também presente na coletiva, ao dizer que o evento "será a altura do que a cidade de São Paulo merece". Nunes lembrou do planejamento, durante da pandemia, para a primeira edição do festival, que aconteceu em 2023.





"Esse vai ser o maior evento musical que a cidade já recebeu e vai movimentar R$ 2 bilhões na economia de São Paulo", disse o prefeito. Também presente na coletiva, o músico Zé Ricardo, vice-presidente artístico do The Town, explicou que a São Paulo Square Big Band, criada para a segunda edição do festival, abrirá o palco em todos os dias do festival. "O Jazz é um gênero musical para todos e essa banda surge como uma homenagem à história e à cultura dessa cidade que nos acolhe", disse o músico."





Entre os anúncios, o The Town também irá resgatar o "The Flight", show com a coreografia de aviões que volta renovado em relação à primeira edição.





A coletiva também retomou o "Amazônia Para Sempre", evento que irá acontecer no meio da floresta, em um palco flutuante, em formato de vitória-régia, além da captação em vídeo que será transmitida para o mundo todo.





O evento já havia anunciado a participação de nomes como Katy Perry, Iggy Pop, Bruce Dickinson, as bandas Green Day e Capital Inicial, entre outros destaques.





O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos.





A ocasião contou com uma apresentação do saxofonista Léo Gandelman e do artista Joabe Reis, além da presença de músicos da São Paulo Square Big Band e de Moreno e Maria.





A fachada do espaço foi tomada por uma projeção com diversos elementos da metrópole paulistana e o repertório do evento trouxe canções como Linha de Passe, de João Bosco, Nada Será Como Antes, de Beto Guedes e Milton Nascimento, e Fly Me To The Moon, de Frank Sinatra.





De acordo com Luis Justo, CEO da Rock World, organizadora do festival e do Rock in Rio, essa será a primeira de muitas ações que vão antecipar a programação de setembro.





"Esse movimento que estamos fazendo fortalece ainda mais a conexão que temos com São Paulo e os fãs que, mais uma vez, poderão viver dias incríveis no festival", afirmou Justo.





Outra novidade diz respeito ao tamanho do São Paulo Square, que passará a ocupar o espaço do palco The One e trará o dobro de telas de LED que trazia na edição passada.



