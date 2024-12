The Town terá Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop e Pitty em noite do rock em 2025

O The Town reunirá ícones do rock internacional e nacional na noite do próximo dia 7 de setembro, em sua segunda edição, que acontece na cidade de São Paulo em 2025.





Integrante do Rock and Roll Hall of Fame, a banda americana de punk rock Green Day se apresentará no palco Skyline, como uma das headliners do festival, após o show do grupo inglês Sex Pistols, que tocará com o vocalista Frank Carter.





As duas bandas ainda dividem a noite com o músico Iggy Pop, pioneiro do punk rock, e a cantora Pitty, que apresentará grandes sucessos de sua carreira. Eles irão se apresentar no palco The One.





O início da venda de ingressos do festival paulistano acontecerá no dia 20 de fevereiro, com a abertura das compras do The Town Card, entrada especial que permite ao público escolher a data de sua preferência para o evento posteriormente.





Os artistas se juntam à cantora Katy Perry, que já havia sido anunciada como headliner do dia 14 de setembro, para compor o line-up geral da segunda edição do festival de música, realizado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio.