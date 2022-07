Tuyo se apresenta em Londrina e Maringá neste fim de semana

Nesse clima cercado de expectativas, o novo trabalho ganha datas para a temporada de shows e o trio retorna ao Paraná, seu estado natal, para apresentar o novo trabalho em Maringá neste sábado (16), encerrando a 43ª edição do Femucic – Mostra de Música Cidade Canção (entrada gratuita), e em Londrina neste domingo (17), no Vitrola Bar. O trio já trabalhou em parcerias com Baco Exu Do Blues, Lucas Silveira (Fresno), Rael, Terno Rei, Drik Barbosa & Lenine e também já foi eleito pelo The New York Times como destaque do Festival SXSW 2021.



Continua depois da publicidade





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.