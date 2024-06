'Sósia' de Will Smith comemora sucesso e abre estabelecimento com dinheiro de publicidade

De 20 deputados do GT das redes, 14 são contra criminalizar fake news

E agora, com o lançamento de "Bad Boys 4", eles estão ainda mais em evidência, como se as estrelas do longa estivessem dando uns passeios por terras brasileiras.

O baiano Naio Barreto, 30, tem feito muito sucesso nas redes sociais por ser a cara do astro de Hollywood Will Smith. Em vídeos que circulam pela internet, ele toma cerveja num boteco ao lado de um amigo, "sósia" de Martin Lawrence.

Breve o melhor dos bad boys in bahia! ✅





"O tanto de gente que acha que sou realmente daquele jeito. Muitas pessoas me perguntam se sou mesmo o Will Smith. Fica uma discussão nos meus comentários. Mas minha intenção é deixar claro que essa brincadeira é gerada com a ajuda de inteligência artificial. Nunca quis enganar ninguém", disse ele ao O Globo.



"Fomos até convidados para o pré-lançamento do filme. E vem mais novidade por aí", emendou.





Agora famoso, Naio já conquistou mais de 700 mil seguidores no Instagram. Conhecido como "Will baiano", ele afirma que largou uma faculdade de publicidade e está investindo na abertura de um bar só com o dinheiro recebido por publicidade online.