Tadeu Schmidt dá recado sobre relacionamento tóxico aos participantes do BBB 23

Antes de iniciar a formação do primeiro paredão do BBB 23, neste domingo (22), o apresentador Tadeu Schmidt avisou aos telespectadores e aos participantes que tinha um recado importante.





O comunicador, então, fez um alerta ao vivo sobre o relacionamento - tóxico - vivido entre os participantes Bruna Griphao e Gabriel Tavares, também conhecido como Gabriel Fop. Para isso, citou frases proferidas por outros brothers, como o lutador de UFC Cara de Sapato e Tina.

"'Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'Vocês são um casal muito chato', disse Cara de Sapato. Tina falando sobre o mesmo casal: 'Vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna", apontou.





Na sequência, Schmidt destacou que estava fazendo um alerta antes que fosse tarde.

Segundo o apresentador, muitas vezes, quem está envolvido em um relacionamento não saudável não perceba as atitudes abusivas de seu parceiro. Porém, "quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados", afirma.





Além de pontuar as reações de outros participantes diante do romance de Griphao e Tavares, o comunicador chamou atenção para uma fala do próprio Gabriel, que, em conversa com Bruna, disse que "já já você [Bruna] vai tomar umas cotoveladas na boca".

Para finalizar o alerta, Schmidt disse, diretamente para Tavares, que "em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira".





O comunicado feito pelo apresentador dividiu opiniões nas redes sociais. De um lado, internautas parabenizaram a produção do programa, uma vez que o assunto é considerado grave e, dentro e fora da casa do BBB, contribui para problemas como a violência contra a mulher.

