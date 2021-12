Tadeu Schmidt visita casa do BBB 22 e diz estar todo 'arrepiado'

O novo apresentador do Big Brother Brasil (Globo), o jornalista Tadeu Schmidt, 47, compartilhou em seu Instagram um registro de quando entrou na casa da 22ª edição do reality. "Estou na casa do BBB 22, caramba! Estou todo arrepiado", diz ele.

Na legenda, o apresentador garante que a reforma está "ficando linda" e trará muitas novidades, porém reforça que "ainda não está na hora de contar". "Quanta história já rolou e quanta história ainda vai rolar nesse lugar", completou ele.

"A casa está linda", escreveu Boninho nos comentários da publicação feita na noite desta segunda-feira (27). Recentemente, o substituto de Tiago Leifert visitou as obras da casa, ao lado de Boninho e Rodrigo Dourado, também responsável pela direção do programa.





"Olha quem veio visitar a obra da casa. Tadeu está pronto para trabalhar", disse Boninho no registro compartilhado nesta quarta-feira (8).





Eles gravaram o vídeo em frente a uma placa que indica a entrada da casa do BBB, que costuma ser reformada para novas edições.

"Estamos cuidando de tudo! Mas paramos para receber o dono da casa com o nosso diretor Rodrigo Dourado", escreveu ainda o também diretor do reality, na legenda da publicação. Em seguida, Dourado aparece e chama os dois para trabalhar na casa.





O BBB 22 irá continuar com a dinâmica dos grupos Camarote e Pipoca, confinando famosos e anônimos, assim como nas duas edições anteriores, porém além do elenco, a edição também promete algumas novidades.





Os participantes poderão, antes da festa do líder, comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada.





Além disso, no cinema do líder, o público poderá assistir em casa ao mesmo filme exibido para os participantes.





Ele será transmitido em 'Sessão Cinema do Líder', nas noites de terças-feiras, na TV Globo. No programa, continuam as provas de líder, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços, entre outras.





Assista ao vídeo: