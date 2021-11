Boninho ironiza especulações sobre elenco do BBB 22 e afirma que mudará tudo

O diretor do Big Brother Brasil (Globo), José Bonifácio de Oliveira, 60, o Boninho, ironizou as especulações sobre a seleção de famosos que estariam previstos para a edição do reality no próximo ano. "Olha o problema que me arrumaram. Vou ter que mudar tudo", afirmou ele em suas redes sociais.



"Eu gastei uma grana para nada, porque assim que vazou isso eu vou ter que mudar tudo. Daqui a pouco vão dizer que eu estarei no Big Brother", continuou Boninho em um vídeo com ar de ironia. "Eu vou estar no BBB, trabalhando. Vou nas festas? Sim. Mas participar não. Só falta isso. É muita criatividade."



O diretor chegou a citar os nomes que estão sendo especulados como do novo elenco do programa que deve voltar a ter dois grupos: os anônimos no Pipoca e os famosos no camarote. Entre eles estão os cantores Lexa, Di Ferrero, MC Carol e Negra Li, e os atores Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva.