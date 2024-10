Taís Araujo aparece em trecho do filme 'Auto da Compadecida 2'; assista

O longa, que tem também no elenco Selton Mello e Matheus Nachtergale, estreia em 25 de dezembro e é um dos mais aguardados do ano.

"A fé nos consola de ter nascido para morrer", diz a personagem de Araujo no trecho divulgado. "Faz a gente sonhar que é imortal, e que um dia a gente vai reencontrar todas as pessoas amadas que já se foram."





Dirigido por Guel Arraes e Flavia Lacerda, foi gravado no final do ano passado no Rio de Janeiro e retoma o universo de Suassuna, mas desta vez com trama criada do zero.





A atriz Virginia Cavendish retorna na pele de Rosinha, e Enrique Diaz como Joaquim Brejeiro. Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento interpretam novos personagens da história.