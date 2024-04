Fernanda admite desconforto após entrevista com Ana Maria Braga no BBB 24

Climão no ar. Após dar entrevista ao programa da Globo Mais Você, a eliminada do BBB 24 Fernanda Bande revelou que ficou mal e desconfortável com algumas perguntas e alfinetadas feitas por Ana Maria Braga.



Em vídeo feito por fãs na porta da emissora, a confeiteira revela que não se sentiu bem. "Eu fiquei mal. Eu falei: 'gente, ninguém me falou [que seria assim]. Que papo maluco é esse? Eu

fiquei desconfortável, eu não vou mentir para vocês", disse.

Em determinado momento da entrevista, Ana insistiu para saber o motivo de ela ter se inscrito no reality. E reforçou que não entendeu o que ela foi fazer lá.



Em outro trecho, Ana Maria opinou que Fernanda "passou longe" de ser uma pessoa agradável dentro do confinamento, o que chateou a sister.



"Não. Passei longe? Então a gente não assistiu ao mesmo programa", rebateu.