Albert Bressan vence Prova de Fogo em A Fazenda 16

Albert Bressan foi o vencedor da Prova de Fogo, realizada no último domingo (10) em A Fazenda 16. Yuri Bonotto e Vanessa Carvalho, que perderam a prova, estão na baia.

A dupla escolheu Juninho Bill e Luana Targino para se juntarem a eles na baia.

Após a prova, uma nova briga foi deflagrada na casa. Vanessa chorou e acusou Luana de zombar do desempenho dela durante a prova. Luana foi tirar satisfações e acabou gritando com Juninho.

