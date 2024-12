Albert é eliminado na reta final do reality 'A Fazenda 16'

O jogo acabou para Albert Bressan. Na primeira Roça Especial, o ex-Power Couple deixou A Fazenda 16 após receber apenas 0,85% dos votos para permanecer no reality rural da Record, tornando-se, até agora, a maior rejeição da temporada. Ele superou a votação de Caue Fantin, eliminado com 6,79% dos votos do público para ficar.



Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto foram salvos do grupo branco e continuam na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões da atual temporada. Eles já garantiram um lugar no Top 6 da temporada.

A apresentadora Adriane Galisteu não fez muito suspense ao anunciar os peões que continuariam no jogo. Ela seguiu a tendência de liberar primeiro um integrante do G4, o grupo favorito do público. Sacha foi o primeiro a ser anunciado para voltar à casa, seguido por Sidney, que também foi liberado da eliminação, deixando Yuri como o último peão a ser salvo.



O marido de Adryana Ribeiro, Albert, ficou conhecido pelas inúmeras discussões durante o jogo, e sua saída era esperada pelo público, já que nunca esteve entre os favoritos do reality.