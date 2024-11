Ana Maria Braga chama Joe Biden de Bin Laden e gera risadas na web

Ana Maria Braga cometeu uma gafe no Mais Você (Globo) desta terça-feira (19) e arrancou risadas dos usuários das redes sociais. Ao abrir o programa comentando sobre o encontro de chefes de Estado no G20, que acontece no Rio de Janeiro, a apresentadora errou o nome do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chamou de Bin Laden.





"Hoje é o último dia da reunião de cúpula do G20, formada por líderes das principais economias do mundo, que estão reunidos lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O presidente Lula e a primeira dama, Janja, deram as boas-vindas aos chefes de estado e tiveram uma sequência de fotos protocolares, o presidente da França, Emmanuel Macron, um aperto de mão afetuoso com o Bin Laden, dos Estados Unidos...", disse Ana Maria.





Por sorte, o companheiro Louro Mané logo corrigiu a apresentadora: "Joe Biden". "Joe Biden, tô bem doida mesmo logo cedo", brincou Ana Maria, em seguida. Osama Bin Laden foi o responsável pelo ataque terrorista às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001.





A gafe de Ana Maria não demorou para repercutir nas redes sociais. Confira a reação dos internautas.





