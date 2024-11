Ana Maria Braga está com Covid e se ausenta do Mais Você

Ana Maria Braga está ausente do Mais Você (Globo) nesta quarta-feira (6) -e talvez até o fim da semana. O motivo já é um conhecido da apresentadora. Ela testou positivo para Covid mais uma vez.

Quem a substitui é Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que anunciaram o diagnóstico de Ana.

"Ela acordou com sintomas de gripe e rouquidão. Fez o teste hoje cedo e deu positivo. Ela ficará afastada até o teste negativar, mas está bem e em casa", disse Fabrício.

A dupla ressaltou que a apresentadora está com as vacinas em dia e que os protocolos da Globo a impedem de comparecer ao estúdio.

Ana passou alguns dias no Havaí para a gravação de uma série para o programa. Antes de chegar ao destino final, ela fez escala em Miami e Los Angeles.

