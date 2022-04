Após prova do líder, Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina formam paredão falso no BBB 22

Após a saída de Eslovênia, iniciou mais uma Prova do Líder no BBB 22 na noite deste domingo (3) e um novo paredão foi formado. No entanto, desta vez é falso. Paulo André venceu a prova desta noite, comemorou intensamente, pois ganhou o prêmio de R$ 100 mil do patrocinador da prova, e já teve que indicar uma pessoa para o Paredão. PA indicou Lina. Tadeu Schmidt anunciou que Lina tinha um contragolpe. A sister puxou Gustavo para a berlinda.

Em seguida, houve um sorteio no ambiente da Prova do Líder de mais R$ 100 mil. Jessi foi sorteada e teve que indicar mais uma pessoa ao paredão. A professora indicou Arthur. Ao entrarem na casa, PA buscou a urna para sortear os participantes. Cada um teve que fazer seu voto abertamente na sala. A votação ficou dividida: quatro votos para Pedro Scooby e quatro para Eliezer. PA como líder desempatou e mandou Eli para o paredão.





A formação do paredão ficou: Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina sem prova Bate-Volta. Nesta semana, a votação é para quem vai para o Quarto Secreto e não para quem deixa a casa. O participante mais votado terá alguns poderes especiais dignos de "Big Boss". Mas, o que isso quer dizer?





O "eliminado" terá os seguintes poderes:

- Cortar água da casa;

- Colocar todo mundo na Xepa;

- Acordar os brothers a qualquer hora;

- Trocar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.





E aí, qual participante pode gerar mais entretenimento para o brasileiro no quarto secreto?