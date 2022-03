Arthur Aguiar é considerado o mais manipulador pelos colegas do BBB

A edição desta segunda-feira (14) do BBB 22 (Globo) contou com mais uma edição do jogo da discórdia. Desta vez, a dinâmica proposta aos participantes era o jogo das flechas, nas quais eles precisavam escolher uma flecha com um adjetivo e espetar nos avatares dos colegas.

As opções disponibilizadas pela produção eram manipulador(a), traidor(a) ou medroso(a). A primeira foi, de longe, a mais escolhida pelos participantes. Dos 13 confinados, 8 escolheram essa palavra.

E o participante mais flechado com essa palavra foi Arthur Aguiar. Ele foi citado como manipulador por quatro colegas: Eslovênia, Laís, Linn da Quebrada e Natália.





Quem mais se aproximou desse número de flechas foi Lucas, que recebeu três vezes o adjetivo traidor. Ele foi considerado assim por Arthur, Paulo André e Pedro Scooby.





Os demais participantes levaram flechadas mais esparsas. Lina e Scooby também foram considerados manipuladores. Já Eliezer e Jessilane trocaram flechas de medrosos.

