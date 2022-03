Atriz de 'Barraca do Beijo', Joey King anuncia noivado aos 22 anos

A atriz Joey King, 22, conhecida por seus papéis em "Barraca do Beijo" e "The Act", anunciou nesta terça-feira (1º) que está noiva do namorado, o produtor e diretor Steven Piet, 30. O casal está junto há dois anos e meio, e o pedido de casamento foi feito no último dia 2 de fevereiro, segundo revelou a própria atriz.

"Eu nunca soube que a felicidade poderia ser tão poderosa a ponto de tirar o ar de seus pulmões", declarou a atriz na legenda de uma coleção de fotos com o noivo, em seu perfil do Instagram. Eu nunca soube que a presença e o coração de uma pessoa poderiam parecer um verdadeiro lar. Eu nunca soube que o amor poderia ser tão inquestionavelmente lindo. Eu nunca soube até você."

Piet também postou fotos do momento do noivado, escrevendo: "O clima não estava perfeito. Resfriado. Ventoso. Perfeitamente imperfeito para pedir a minha melhor amiga para passar a vida inteira juntos. Uma vida inteira de conversas incrivelmente seguras e vulneráveis. De mãos dadas em passeios silenciosos de táxi para casa, exaustos de boa comida e vinho tinto. E ah, o riso. O riso incontrolável".



Antes de Piet, King namorou seu colega de cena em "Barraca do Beijo", Jacob Elordi, por cerca de um ano. Eles se separaram em 2018, e em 2019 King conheceu seu atual noivo.