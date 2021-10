Autor de 'Verdades Secretas 2' diz que Angel continua 'misteriosa e sensual'

Seis anos se passaram. Angel agora é mãe, viúva e se encontra em dificuldades, sem dinheiro e com um investigador no seu encalço. Mas a personagem pouco mudou em relação à primeira parte de "Verdades Secretas", segundo o autor Walcyr Carrasco.

"O público encontrará a mesma Angel, com sua dualidade, seu mistério e sua sensualidade", diz ele, sobre a personagem de Camila Queiroz, 28. A jovem continuará sendo o fio condutor da trama, que estreia na pltaforma na próxima quarta-feira (20), com os 10 primeiros episódios –a trama terá 50.

Essa nova temporada começa quando Angel –ou Arlete– perde o marido, Guilherme (Gabriel Leone), e decide voltar ao "book rosa". Em paralelo, Giovanna (Agatha Moreira) volta de Paris disposta a descobrir se a ex-colega foi responsável pela morte de seu primo Guilherme e de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi).





Para Carrasco, trazer a história de volta após seis anos foi uma grande desafio, apesar do "extraordinário sucesso" da primeira temporada e do "desejo do público de assistir à continuação da história". "Seria um desafio grande a qualquer momento, pois é preciso conseguir manter a trama viva e surpreendente", diz.

Nem todos os personagens voltarão. A dona da agência de modelos para a qual Angel trabalhava, Fanny Richard (Marieta Severo), e seu namorado, Anthony Mariano (Reynaldo Gianecchini) são alguns que não aparecerão na segunda temporada. O mesmo acontece com a modelo Larissa Ramos (Grazi Massafera).





Assim chegam novos nomes. A nova poderosa da agência será Blanche (Maria de Medeiros), já entre as modelos estarão Laila (Erika Januza), Matheus (Bruno Montaleone), Vitória (Mayara Russi) e Joseph (Ícaro Silva). À frente dos eventos em parceria com Blanche estará a estilista Betty (Deborah Evelyn).





Carrasco afirma que os critérios para definir quem continuaria na trama "foram determinados pela própria dramaturgia. Ou seja, com quem a história continuaria, quais personagens tinham histórias que possibilitavam sequência. Cada temporada tem uma história diferente, mas juntas elas se entrelaçam."





Romance e cenas quentes de sexo não devem faltar, principalmente entre Angel e Cristiano (Rômulo Estrela), um charmoso investigador contratador por Giovanna para investigar a rival, e também com Percy (Gabriel Braga Nunes), dono de uma casa noturna que deve aparecer bastante na trama.





"A questão da venda do corpo pode ultrapassar os limites do que é psicológica e fisicamente saudável. É o que eu mostro nessa relação", afirma Carrasco sobre o relacionamento de Angel e Percy.





Outras discussões da primeira temporada também devem voltar, como o uso de drogas. Para o autor, o alerta dessa vez será para o uso de substâncias como remédios de emagrecimento, que não têm riscos tão claros a quem consome, diz o autor. "Esse é o principal alerta, além da dependência química."