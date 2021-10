'Verdades Secretas 2' ganha data de estreia no Globoplay

A novela "Verdades Secretas 2" já tem uma data para estrear no Globoplay: será em 20 de outubro. O primeiro capítulo será transmitido por meio de uma live na plataforma aberta também para não assinantes, a partir das 21h30.

Parte do elenco movimentará as redes sociais para comentar em tempo real as cenas iniciais. Na sequência, os dez primeiros capítulos estarão disponíveis para os assinantes.

"O Globoplay agora tem a honra de ser a primeira plataforma a receber uma novela concebida originalmente para o streaming com tudo o que isso traz de novas possibilidades artísticas" diz Erick Brêtas, diretor de produtos e serviços digitais da Globo.





A história é escrita por Walcyr Carrasco e tem direção artística de Amora Mautner. A nova narrativa é uma continuação da primeira leva de episódios e se passa seis anos depois.

Com mistério e cenas quentes, a novela começa com a busca pela verdade sobre a morte de Alex (Rodrigo Lombardi).





Giovanna (Ágatha Moreira) acredita que Angel (Camila Queiroz) matou seu pai e fará tudo para colocá-la na cadeia. As duas passam a viver em guerra e o confronto fica ainda mais acirrado com a chegada de Cristiano (Romulo Estrela), investigador particular contratado por Giovanna que começa a trabalhar como modelo da agência para se aproximar de Angel.





Dessa forma, Angel, Cristiano e Giovanna acabam envolvidos em um triângulo amoroso cheio de segredos.

A nova produção terá 50 capítulos e só deve chegar à TV aberta em 2023. O título também tem grandes chances de ganhar uma terceira temporada.





Em entrevista, em agosto, Agatha Moreira disse que estava curtindo as gravações. Segundo ela, Giovanna estará mais madura na parte 2 da história de Walcyr Carrasco.





"É muito interessante experimentar esse desafio profissional, reencontrar uma personagem anos depois, que também está modificada com o tempo. Acho que emprestamos e trocamos um pouco dessas vivências para dar vida à Giovanna nesta fase atual", relatou a atriz, que mudou o visual para o papel e agora ostenta um loiro platinado e curto.





Reynaldo Gianecchini, no entanto, não estará em "Verdades Secretas 2". Parceira nas principais cenas, Marieta Severo recusou o convite para o regresso. Dessa forma, o personagem do ator ficou deslocado na história.





"Eu estava muito curioso para ver como o Anthony iria retornar e fiquei surpreso quando soube que ele não iria estar. Acredito que não teria sentido mesmo, já que a Marieta Severo não estará. Meu personagem estava muito atrelado ao dela", disse o ator.





Além de Gianecchini, outra que não voltará é Grazi Massafera, que viveu Larissa, uma modelo que era usuária de drogas e cujo papel deu a ela uma indicação ao Emmy. A atriz já tinha planos para 2021.