Band confirma saída definitiva de Datena do Brasil Urgente: 'Enorme êxito'

José Luiz Datena, 67, não voltará mais ao comando do programa Brasil Urgente, do qual se afastou para concorrer à Prefeitura de São Paulo.





A Band confirmou nesta quarta (30) que o apresentador deixará em definitivo a atração policial.





"A Band tem um enorme carinho pelo apresentador José Luiz Datena e reforça os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos. Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente, atração que comandou com maestria e grande audiência", afirmou o canal de TV, em nota enviada à imprensa.





Com isso, a apresentação titular do programa passa oficialmente às mãos de Joel Datena, 47, filho do apresentador. Ele já vinha exercendo de forma interina a função desde junho, quando o pai saiu de licença para se dedicar à campanha política.





A Band planeja dar um novo programa a José Luiz Datena no próximo ano, voltado para o entretenimento. "Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que ele já atuou com sucesso", conclui o comunicado.