BBB 22: Natália questiona grupo de brothers após ser cobrada por voto

Em uma discussão após a formação do 7º paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo), Natália questionou o grupo formado por Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André, depois de ser cobrada por voto em Gustavo.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A briga teve início quando Gustavo, que se livrou do Paredão ao ganhar a Prova Bate e Volta, reclamou com Natália sobre o voto da sister no Confessionário. Para proteger Eliezer, a mineira votou em Gustavo. "Confiei, hein. Não, tu sabe o que faz, mas eu confiei na sua palavra", disse o brother.



Na sequência, Douglas Silva e Pedro Scooby, líder da semana, entraram na discussão e reagiram a uma fala da sister. "Eu sinto que vocês, meninos, têm sim se juntado, inclusive você também DG, e criado tipo uma fortaleza, sim", conta Natália.



Scooby reagiu: "Não me inclui nessa não, está colocando palavra na minha boca". DG também respondeu a mineira: "Não, Nat. Calma aí". Com as interrupções, Natália fala mais alto: "Deixa eu terminar de falar, eu vou terminar de falar e depois vocês vão me interromper".

Continua depois da publicidade



"Fortaleza, não", diz Douglas Silva. "Eu não estou nessa fortaleza, não", responde Gustavo.



Natália continuou a discussão: "Eu sinto que vocês estão assim, e o meu medo aqui dentro é o que: querer ficar numa rede de proteção. Eu queria ver se realmente era esse posicionamento dos meninos de me colocar como protegida. O Scooby mesmo falou, às vezes, a gente está se protegendo.



"Eu não quero proteção, não é isso. Eu queria saber se é realmente sincero de vocês por isso, porque eu votei em você com muito pesar. E o que eu queria ver com esse meu voto? Eu queria saber se vocês realmente gostam de mim", finaliza.