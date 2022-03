Equipe de Jade muda posição, pede saída de Jessi do BBB e surpreende Léo Picon

Arthur, Jade e Jessi estão no Paredão desta semana. A definição aconteceu na noite deste domingo (6) após votação tradicional, com votos no confessionário. Gustavo conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta com uma reviravolta na última rodada.

Quem votou em quem?





Por ordem no confessionário, DG votou do Eliezer; Arthur indicou na Laís; Eliezer votou no Gusttavo; Lina votou no Gustavo; Paulo André indicou Eliezer; Jessilane votou no Eliezer; Gustavo indicou Eliezer; Laís votou na Natália; Vinicius votou no Gustavo; Eslovênia votou no Gustavo; Jade votou no Gustavo; Natália votou no Gustavo; Lucas votou no Eliezer.