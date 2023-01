BBB 23 começa nesta segunda com participante paranaense

Solteira, acredita que tem mais sorte no jogo do que no amor, e revela que não vive sem uma fofoquinha. Assume ser geniosa e justifica seu lado mais esquentado por ser “ariana com ascendente em áries”. “Gosto da coisa pegando fogo”, completa.

A competição começa antes mesmo do programa estrear, com quem entra no Camarote ou no time Pipoca, ou quem fica de fora e ainda sonha com uma chance no futuro. E seguem-se dezenas histórias cercando esses personagens, sejam celebridades ou não.

YASMIN BRUNET LAMENTA TER FICADO DE FORA



Desta vez, do grupo Camarote, fazem parte Aline Wirley, Antonio “Cara de Sapato” Jr., Bruna Griphao, Domitila Barros, Fred, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Key Alves, Marvvila e MC Guimê. Já na Pipoca estão no programa Amanda, Bruno, Cezar, Christian, Gabriel, Gustavo, Larissa, Marília, Paula, Ricardo, Sarah Aline e Tina.

Cotada em praticamente todas as listas como uma possível integrante do Camarote do BBB 23, a modelo Yasmin Brunet, 34, lamentou pelas redes sociais ter ficado de fora do reality. De acordo com ela, caso estivesse entre os participantes, "iria causar".

MISS ALAMANHA BRASILEIRA



Já adulta e estabelecida no país, Domitila --que adora um desafio, segundo a mãe-- deixou para trás as oportunidades que estava tendo no ramo da publicidade para ingressar no programa. "Ela se adapta muito fácil aos lugares. Sempre gostou muito de conhecer outras pessoas e culturas, é uma pessoa que não se acomoda e não para", conta Roberta.

Roberta Barros conta que a relação da família com o país europeu começou bem cedo, quando a Miss ainda era criança. Ela e a mãe iam com frequência para a Alemanha por conta de serviços sociais que faziam. "Criamos o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas e a gente ia sempre para a Europa fazer palestras sobre o projeto. A gente ficava na casa das pessoas. Depois de um tempo, uma família convidou a Domitila para passar um tempo na Alemanha", explica.

A brasileira e Miss Alemanha 2022 Domitila Barros, confirmada como uma das integrantes do time Camarote no BBB 23 , é corajosa e de fácil adaptação. É o que diz a mãe da ativista social, que afirma que a filha pediu uma vaga no reality show depois que gravou uma entrevista para o programa "Conversa com Bial".

DO VÔLEI À TELINHA



Já a jogadora de vôlei Key Alves, 23 anos, outra participante do Camarote, é de Bauru (interior de São Paulo) e atua como líbero no clube Osasco VC/São Cristóvão Saúde. Tem uma irmã gêmea, que também é atleta profissional.





Key é a jogadora de vôlei com a maior quantidade de seguidores nas redes sociais em todo o mundo: são sete milhões só no Instagram. Recentemente, vem ganhando ainda mais fama com uma conta no OnlyFans. Ela revelou em uma entrevista ao programa The Noite (SBT), em julho do ano passado, que recebe "uma fortuna" com a venda de conteúdos adultos na plataforma.





A carreira no esporte está em pausa, mas ela já foi eleita a melhor líbero do campeonato sul-americano sub-18 pela seleção brasileira e recebeu também o título de campeã paulista pelo Osasco. Por isso mesmo, ela não hesita em fazer uma metáfora do jogo no reality com o esporte.





Quando (e se) perder no BBB, afirma que deixará clara a sua insatisfação. "A gente, atleta, nunca quer entrar para só participar. Na minha cabeça aquilo ali é um campeonato", comenta. Mas uma habilidade que pode ajudar a jogadora na relação com os brothers é matar a fome do Camarote.





Ela garante que o foco e a competitividade vão ajudá-la nas provas —ou nas brigas. Key diz que está longe de ser "isentona": não perde uma confusão e sempre dá um jeito de se envolver. "Em uma treta, ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não."