Conheça os participantes do BBB 23 já anunciados nesta quinta

Os participantes da 23ª edição do Big Brother Brasil estão sendo anunciados nesta quinta-feira (12) pela Globo. Assim como em anos anteriores, a emissora optou por revelar os novos brothers e sisters aos poucos, ao longo da programação.





Os primeiros confirmados no elenco do reality show foram anunciados ainda pela manhã, em um intervalo do Encontro. Tratam-se de Gabriel Tavares, 24, e Paula Freitas, 28, que participaram da Casa de Vidro, que dinâmica que, pela primeira vez, foi realizada antes da estreia do programa.

Na sequência, a cantora Aline Wirley (ex-Rouge) foi o terceiro nome revelado pela emissora. Ela faz parte do Camarote, grupo formado por pessoas que eram famosas antes do programa.





Os anúncios continuaram durante os intervalos do Mais Você. O quarto revelado foi Cezar Black, que tem 34 anos e é enfermeiro. Ele é natural de Salvador, Bahia, e faz parte do grupo Pipoca, composto por anônimos.

Depois, o quinto nome anunciado pela Globo foi o da atriz Bruna Griphao, de 23 anos, do Camarote. Ela é conhecida por novelas como "Nos Tempos do Imperador" e "Avenida Brasil".





O sexto anunciado foi da Pipoca. Trata-se de Gustavo Benedeti, que tem 27 anos e é de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ele é fazendeiro e empresário.

Os anúncios continuaram após a exibição do telejornal local, com o sétimo participante revelado, mais um Camarote. Desta vez, foi o influenciador digital Fred, ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que também participou do BBB, em 2020.





Foi preciso esperar um pouco mais para conhecer o oitavo participante. No intervalo do Vale a Pena Ver de Novo, foi a vez de mais um Pipoca: a professora de educação física Larissa Santos, de 24 anos, que mora em Criciúma (SC).

Minutos depois, o nome o biomédico Ricardo Camargo, de 30 anos, foi o nono participante anunciado, outro Pipoca. Ele é natural de Aracaju (SE), mas mora em Ribeirão Preto (interior de São Paulo), onde trabalha atendendo moradores de periferia com exames de emergência.





A décima anunciada foi mais uma do grupo Camarote: a modelo e ativista Domitila Barros. Com 38 anos, ela foi eleita Miss Alemanha em 2022, apesar de ter nascido em Pernambuco.

O próximo participante, o 11º anunciado, foi lutador de MMA Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, ele tem 32 anos e foi campeão da terceira edição do reality The Ultimate Fighter: Brasil, exibido pela própria Globo.





Na sequência, foi a vez de o público conhecer a Pipoca Sarah Aline, de 25 anos. Natural de Osasco (Grande São Paulo), ela é psicóloga e trabalha como analista de diversidade.

Outro futuro morador da "casa mais vigiada do país" é Fred Nicácio, 35 anos, médico e fisioterapeuta de Campos dos Goytacazes (RJ). Ele faz parte do Camarote e ficou conhecido como um dos apresentadores do reality Queer Eye Brasil, da Netflix.





A 14ª jogadora anunciada foi Key Alves, que tem 47 milhões de seguidores e é a jogadora de vôlei com maior número de fãs nas redes sociais. Ela tem 23 anos, é de Bauru (interior de SP) e integra o grupo Camarote.

Depois, foi a vez de mais Marília Miranda, que é maquiadora, tem 32 anos e nasceu no Rio Grande do Norte, embora more em Osasco. "Eu tenho o sangue de Maria Bonita", brincou a Pipoca, contando que não pretende ser planta no jogo.