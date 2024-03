BBB 24: Leidy é a décima quarta eliminada do reality, com 88,33% dos votos

Leidy Elin, 26, foi a décima quarta eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (26), durante a programação ao vivo da Globo. A estudante recebeu 88,33% dos votos.



A ex-sister jogou as roupas de Davi na piscina no último dia 12 e a ação dela rendeu até bronca de Tadeu Schmidt. Raquel Brito, irmã do baiano, disse que este foi um dos momentos mais complicados para a família do participante. "Minha mãe ficou com a pressão altíssima", falou a influenciadora.

Leidy caiu na berlinda depois de ser a segunda pessoa mais votada na casa no último domingo (26), com quatro votos. Aliás, estes foram os únicos votos recebidos por ela na edição inteira.



Isto fez Leidy entrar para a história do reality. A fluminense é a participante que passou o maior tempo sem ir para paredões ou sequer receber votos da casa, foram 77 dias no total. Segundo dados da Globo, o recorde anterior era de Gabi Martins, que só foi votada no 73º dia do BBB 20.

Leidy mudou o visual e tirou suas tranças nesta terça. O cuidado estético da trancista é um gesto repetido por participantes negros, ao longo das edições, que escolhem entrar com o mesmo penteado.



Fora do reality, criou-se uma expectativa sobre como será a relação entre ela e a modelo Yasmin Brunet, uma de suas aliadas no programa.



No começo do programa, a sister se posicionou contra apelidos considerados ofensivos, que eram usados por integrantes do elenco.