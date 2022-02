Bem-feito ou perfeito? Internautas tiram dúvida sobre fala de Maria no BBB 22

Os internautas estão fazendo o VAR –árbitro assistente de vídeo usado lances duvidosos no futebol– para provar o que Maria, expulsa do Big Brother Brasil 22, falou para Natália após jogar água e acertar a cabeça dela com o balde no Jogo da Discórdia. Foneticamente similares, "bem-feito" e "perfeito" estão confundindo os internautas e gerando debate nas redes sociais.

Um internauta compartilhou no Twitter um vídeo de Maria após o incidente no jogo, e o apresentador pedindo para que ela aguardasse um pouco. Para ele, a atriz não disse "bem-feito" como Natália contou para Douglas e Arthur Aguiar. "Ela disse 'perfeito'. Mas isso não altera em nada a agressão do balde."

"Agrediu e disse perfeito. Dá no mesmo que dizer bem-feito. Não apaga a agressão, muito menos a necessidade de expulsão da Maria", comentou uma internauta. Um usuário da rede disse que Natália entendeu isso errado e até a entende por estar pensando isso. "Maria foi muito agressiva. Tomara que seja expulsa", comentou horas antes da expulsão de Maria do BBB 22.





"Bem-feito, dá para ouvir claramente", comentou um internauta. Uma mulher disse que Maria falou "bem-feito" para Natália antes de dizer "perfeito" para o apresentador Tadeu Schmidt. "Ela falou bem-feito antes, quando joga o balde e, logo em seguida, a Nat comenta que não pode bater com o balde na cabeça. Não foi nessa hora aí", explicou a internauta.





Outro internauta defendeu Maria da acusação de ter dito bem-feito. "Não disse não. Em todos os vídeos, diversos ângulos, diversas durações, nenhum mostra esse 'bem-feito', o primeiro som que sai dela é desculpa. O perfeito veio quando o Tadeu mandou ela esperar."

Para uma internauta o bem-feito ficou subentendido. "Mais até o 'perfeito' ficou subtendido, porque no ar do momento parece o balde na cabeça da colega aliviou a raiva dela", disse a mulher. Outra usuária da rede social concordou: "Exato! O perfeito aí tem duplo sentido. A gente percebe pelo ar de riso na cara dela."