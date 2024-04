Bial terá Tadeu Schmidt e especial com 30 ex-BBBs em estreia de nova temporada na Globo

O apresentador Pedro Bial grava nesta quinta-feira (18) a edição de estreia da nova temporada do programa Conversa com Bial, talk-show diário exibido nas madrugadas da Globo . E será uma edição especial.



O jornalista receberá Tadeu Schmidt, atual apresentador do Big Brother Brasil, reality show que Bial comandou por 16 temporadas. A ideia é que Schmidt conte sua experiência com o programa e curiosidades da última edição.

Para 2024, a principal novidade do Conversa com Bial será o retorno da plateia ao estúdio, algo que não acontece desde 2019. A atração parou de receber o público por causa da pandemia de covid-19.



Para acompanhar a conversa com Bial e Schmidt, a Globo convidou mais de 30 ex-BBBs históricos, que estarão na plateia para falar da sua experiência e ajudar a enriquecer o especial.

O Conversa com Bial será exibido, a partir deste ano, no horário nobre do GNT, o canal dedicado ao público feminino na Globo. Antes de ser mostrado na TV aberta, por volta da 1h, o GNT faz a primeira janela com exibição às 23h30.



Entre os ex-BBBs que estarão no especial, estão campeões como Amanda Meirelles, do BBB 23; Fernanda Keulla, do BBB 13; Max Porto, do BBB 9; Cida, do BBB 4, e Rodrigo Cowboy, ganhador do BBB 2.