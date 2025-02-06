Big Boss avisa que agora jogo é individual no BBB 25

O fim do jogo em duplas foi anunciado na tarde desta quinta (6) no BBB 25 (Globo).





Após a volta de Gracyanne Barbosa, os brothers foram chamados para a sala e receberam um aviso da produção. O Big Boss informou que, agora, todos estão jogando de forma independente. Os participantes reagiram surpresos, mas se mostraram calmos.





Big Boss: "Atenção, todos! O jogo a partir de agora será individual. É o fim das duplas. Agora é cada um por si".





Mateus: "Eu sabia que ia acontecer isso, só não sabia que ia ser desse jeito".





Renata: "Mas já?".



