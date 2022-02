Boninho tenta sacudir participantes de BBB 22 e promete 'semana quente'

Boninho, diretor de núcleo da Globo, usou as redes sociais nesta quarta-feira (2) para antecipar como será a terceira semana do BBB 22. O responsável pela atração fez questão de destacar que a equipe está se movendo para que o reality show continue surpreendendo os participantes.

"Semana quente no BBB", afirmou. "A gente está preparando uma prova do líder com consequências, uma prova do anjo com consequências e um joguinho da discórdia com aquela brincadeira de por na testa o que você acha dele. Acho que promete!"

"Além disso, [teremos] um paredão diferente e com muitos votos abertos", adiantou. "Tudo para Tadeu Schmidt se divertir com nossos brothers."





Muitos internautas viram na fala do diretor uma tentativa de dizer ao público que o programa continua tentando sacudir os participantes, que adotaram uma postura de "paz e amor" dentro do confinamento.





Parte do público vem se queixando de marasmo dentro da casa, uma vez que ainda não ocorreram grandes conflitos –diferentemente das primeiras semanas do BBB 21.

Essa sensação, dentro e fora da casa, se acentuou com a saída de Rodrigo, que foi eliminado na terça-feira (1º). O gerente comercial paulista era um dos poucos participantes desta edição que declaravam abertamente estar no programa para jogar.