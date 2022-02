Boninho vibra com 'fogo no parquinho' no jogo da discórdia do BBB

Não é novidade pra ninguém que o público do BBB 22 (Globo) deseja ver mais discórdia e brigas, e tudo indica que o clima do "BBB do amor" está chegando ao fim. O jogo da discórdia que aconteceu na edição desta terça-feira (7) fez com que Boninho, 60, diretor do programa, vibrasse com o desempenho dos participantes.

Através das redes sociais, Boninho compartilhou um vídeo falando sobre o "fogo no parquinho" que se instaurou na casa mais vigiada do Brasil. "Gente, na testa. Não prometi? [barulho de explosão] Onde está o fogo? No parquinho... e agora? Eu quero ver essa madrugada... Não quero nem pensar, deixa eu ir embora."

Na legenda da publicação feita igual no Twitter e no Instagram, Boninho escreveu: "Tadeu Schmidt hoje foi tiro, porrada e bomba. Vai se acostumando o BBB tá mais on que nunca". Em resposta o apresentador do reality show disse: "Acho que pouca gente tá com vontade de cantar hoje".





Marcado por discussões, intrigas e climão, o jogo da discórdia aconteceu fora da casa nesta semana. Os participantes tiveram que escolher duas placas para duas ou uma pessoa. Coladas com velcro, todos os participantes usaram uma faixa na testa.





"Esconde o jogo", "Planta", "Fingido(a)", "Fala por trás", "Duas caras", "Em cima do muro", "Ardiloso(a)", "Joga sujo" e "Influenciável" eram as definições disponíveis no jogo. Emparedados, Douglas Silva e Arthur Aguiar foram os principais alvos da casa. DG recebeu 11 placas e Arthur nove.

Ao encerrar o programa, Tadeu Schmidt falou para o público que nesta madrugada de terça (8) não teria cantoria e clima de amizade. Além da dinâmica, o resultado do paredão entre Arthur, DG e Naiara Azevedo será decidido hoje.





Os telespectadores do reality show também comemoram a movimentação que aconteceu durante o jogo da discórdia, já que antes a principal crítica ao programa era que os brothers não faziam intrigas e agiam como se estivessem em uma "colônia de férias".





"Pela primeira vez em 84 anos que vejo fogo no parquinho nesse BBB 22", escreveu um internauta.





"Finalmente um jogo da discórdia que está rendendo alguma coisa", opinou outro.