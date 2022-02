Emparedados, Arthur Aguiar e DG são os alvos no jogo da discórdia do BBB

O jogo esquentou nesta noite de segunda (7) no Big Brother Brasil 22 (Globo). O jogo da discórdia movimentou as intrigas e inimizades entre os participantes, e também refletiu na formação do paredão que eliminará Arthur Aguiar, Douglas Silva (DG) ou Naiara Azevedo nesta terça-feira (8). Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Assim como na semana passada, a dinâmica aconteceu na área externa da casa e contou com um quadro com nove placas. Cada um dos brothers precisavam escolher duas e colocá-las na testa do colega que receberia o adjetivo negativo, além de explicar o seu motivo.

"Esconde o jogo", "Planta", "Fingido(a)", "Fala por trás", "Duas caras", "Em cima do muro", "Ardiloso(a)", "Joga sujo" e "Influenciável" eram as definições disponíveis no jogo. Os mais citados durante a noite foram DG e Arthur, que receberam, respectivamente, 11 e nove placas na testa.

O jogo da discórdia acabou sendo marcado por discórdia, de fato. "Hoje não vai ter cantoria na madrugada", disse Tadeu Schmidt, 47, aos telespectadores ao encerrar a edição do programa.



Principais intrigas e discussões

Não por acaso, os mais escolhidos, DG e Arthur, protagonizaram momentos de climão e bate-boca com outros participantes. A começar pela alfinetada de Jade Picon, líder da semana e responsável por colocar Arthur no paredão, que deu a placa de "Duas caras" para o brother e afirmou que está curiosa para saber a resposta do público. Ela também escolheu "Esconde o jogo" para DG. "É uma incógnita pra mim, o jogo dele é meio nebuloso", alfinetou a sister.

Arthur retrucou a plaquinha de "Duas caras" para Jade quando chegou a sua vez, e afirmou que considerava a sister como uma das suas prioridades e merecia ter recebido uma explicação antes de ser colocado por ela no paredão. Ele ainda relembrou que assim quando ela venceu a liderança, na quinta-feira passada (3), ela disse a ele que não o colocaria no paredão e por isso se ele fosse indicado pela casa teria ao menos a chance de disputar a prova bate volta. "Você tem todo o direito de mudar de ideia, mas pela sua trajetória, eu merecia que você tivesse trocado uma ideia comigo", afirmou.

Jade Picon rebateu dizendo que não é obrigada a dar "aviso prévio" e que sua escolha foi por conta das próprias atitudes de Arthur. "Se você ficar a gente conversa, se você sair a gente se vê lá fora", completou a líder.

Arthur também retrucou a placa de "Jogo sujo" para Pedro Scooby e os dois ficaram levemente exaltados um com o outro. A intriga foi motiva por uma situação desconfortável que aconteceu durante o castigo do Monstro –os dois e DG ficaram grudados com uma roupa de mola–, e em certo momento os brothers fizeram brincadeiras com Arthur, que segundo ele, foi de "mau gosto". Tiago Abravanel chegou a defender o esposo de Maíra Cardi na ocasião.



Outro momento tenso do jogo da discórdia foi a interação de Maria e Arthur. No momento da sister jogar, ela escolheu a placa de "Joga sujo" para o brother e foi brusca ao "colar" o velcro na testa de Arthur. "Dá o seu show, vai", alfinetou Arthur. "Quando um burro fala o outro abaixa a orelha", disse Maria. Os ânimos se exaltaram também entre DG e Eslovênia, Paulo André e Naiara Azevedo, Eliezer e Natália, e Bárbara e DG.



Quem escolheu quem