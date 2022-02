Brothers descobrem Casa de Vidro e questionam se estão cancelados

Assim que as portas do casarão do Big Brother Brasil 22 (Globo) se abriram e permitiram que os participantes saíssem, na manhã desta sexta-feira (11), todos foram correndo ver o que havia sido montado do lado de fora da casa.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao se depararem com um grande botão vermelho no meio do gramado, foi Douglas quem resolveu apertar e, dessa forma, desvendar que há uma Casa de Vidro dentro da academia com duas pessoas dentro: Gustavo e Larissa. O público deverá decidir se eles entram juntos na casa ou se não devem participar da atração.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Eles revelaram que estavam uma semana no confinamento, mas que já estavam assistindo aos confinados e sabem quem é cada um. Depois, chegaram Bárbara, Lina, Abravanel e os demais confinados.





"A gente está está flopado (fracassado) lá fora?", perguntou Tiago Abravanel. Eles, porém, não responderam com clareza. Depois, Tiago perguntou se eles estavam cancelados, e Gustavo negou. Em seguida, uma série de perguntas foi feita para cada novo competidor. O último programa que eles haviam visto foi o de quinta passada na primeira liderança de Jade. E não acompanharam a eliminação de Naiara.





Antes da descoberta, Scooby e Douglas já diziam que os barulhos de obra e martelada aconteceram durante toda a madrugada e que a surpresa deveria ser grande. Mas eles só descobriram o que era depois que o tempo regressivo do Raio-x terminou.

Continua depois da publicidade





As filmagens mostraram o momento em que Larissa e Gustavo entraram na Casa de Vidro pela primeira vez minutos antes de os brothers descobrirem a novidade. Enquanto a moça se emocionava e se mostrava nervosa, o rapaz já chegou querendo fazer amizade.





Logo eles já visualizaram os bonequinhos dos participantes na parede. Gustavo falou que logo iria mexer no quadro e mostrar quem estaria melhor do que o outro.