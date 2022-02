Brunna, do BBB, questiona se cidade do Rio de Janeiro fica no estado do RJ

Confinada na casa do BBB 22 (Globo), a dançarina Brunna Gonçalves questionou, durante uma conversa, se a cidade do Rio de Janeiro fica localizada no estado do Rio. A sister estava com Vinicius e Eliezer no quarto Lollipop na noite desta quarta-feira (9).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



A esposa de Ludmilla contava que cresceu em Nilópolis, cidade localizada no estado do Rio de Janeiro, mas que nasceu na Tijuca, bairro da zona norte da cidade do Rio. Apesar de ser fluminense, ela não soube explicar a cidade em que o bairro da Tijuca ficava localizado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



Vinicius disse: "Ela não estava sabendo dizer se é dentro da cidade do Rio ou fora". Então Brunna respondeu: "O que eu não sabia era se tem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro". Em seguida, a bailarina questionou Eliezer sobre a existência da cidade e estado.



"A cidade é dentro do estado?", perguntou. Eliezer disse que sim, e Brunna continuou: "É no centro do Rio, a cidade do Rio de Janeiro?". Eliezer então disse que o centro é um bairro, e explicou as diferenças e que a cidade tem os bairros de Copacabana, Ipanema e outros.



O comportamento de Brunna no programa está fazendo com que muitos a classifiquem como "planta". A referência é usada quando uma pessoa é muito apagada no programa. Ludmilla, 26, defende a participação da esposa no programa, trocando mensagens irônicas com Boninho, 60, e até chegou a responder à citação feita por Paulo Vieira, 29, no quadro "Big Terapia".

Continua depois da publicidade



No programa, o humorista disse que a esposa da artista anda "sumida" e depois brincou: "Vou falar da Brunna não que a Ludmilla fica chateada". Ela, por sua vez, disse em seu Twitter que não se importa e aproveitou para dar uma alfinetada.



"Pode falar da Bru, sim, Paulo Vieira! Aliás, aqui no Twitter só se fala dela. Imagina se não fosse planta? O Brasil não está preparado pra essa mulher e pra forças que não são brutas, mas vocês não estão prontos pra essa conversa", escreveu.