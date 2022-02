Maria nega ciúme, mas cita herpes de Eli após ele beijar Natália no BBB 22

Eliezer resolveu contar para Maria sobre o beijo trocado entre ele e Natália. A conversa aconteceu na madrugada desta quarta (10) no quarto Lollipop do BBB 22. A atriz não se incomodou com o brother ter ficado com outra, mas se mostrou apreensiva porque ele está com herpes.

"Aqui nesse lugar é muita coisa acumulada, amigo. Várias vezes já foi dado uma deixa e não tem nada de errado ter acontecido. Eu fico mais preocupada pelo fato de você estar com herpes e ela não ter ligado para isso", disse Maria.

"Qualquer outra coisa acho que não tem problema nenhum vocês terem feito. São duas pessoas solteiras, entendeu, mas isso aí é mais uma preocupação que o resto", acrescentou Maria.