Buscas por 'Padre Kelmon' disparam no Google durante debate na Globo

A participação no debate presidencial da TV Globo nesta quinta-feira (29) de Padre Kelmon, candidato do PTB, fez disparar as buscas pelo seu nome no Google.









Último debate tem bate-boca, sucessivos de pedidos de resposta e Bonner 'no limite da paciência'





Ciro Gomes foi o candidato que recebeu mais menções positivas durante o debate na Globo, aponta Quaest









Ele chamou a atenção no debate com falas controversas ao rivalizar com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Soraya Thronicke (União Brasil) e ao realizar tabelinhas com Jair Bolsonaro (PL).

Antes do encontro, Kelmon registrava menos de 1 na escala de buscas do Google, que oscila de 0 a 100. Com o debate, o candidato chegou ao nível mais alto de procura.

Os termos mais buscados foram "padre kelmon", "padre kelmon festa junina" (em referência a resposta de Soraya Thronicke a ele), "candidato padre kell", "padre kelmon x lula", "padre kelmon laranja", "memes do padre kelmon", "o padre kelmon é padre?" e "padre kelvin candidato".

