Ciro Gomes recebeu mais menções positivas na internet durante o debate da Globo, aponta Quaest

Uma pesquisa promovida pela Quaest durante o último debate entre presidenciáveis, que ocorreu nesta quinta-feira (29) na TV Globo, apontou que Ciro Gomes (PDT) foi o candidato com mais menções positivas na internet, com cerca de 49,2% de menções positivas contra 50,8% de negativas.





Os candidatos Jair Bolsonaro (PL) — 49% das menções positivas contra 51% negativas — e Simone Tebet (MDB) — 45,2% de positivas contra 54,8 negativas — aparecem logo em seguida.

Já nas menções negativas, Felipe D'Avila (NOVO) apareceu em primeiro lugar, com 67,2%. Padre Kelmon (PTB) aparece na sequência, com 64%, seguido de Soraya Thronicke (União Brasil), com 56,8%.





A pesquisa ainda aponta que Lula (PT) obteve 43,5% das menções positivas contra 56,5% de negativas.



O instituto Quaest realizou o levantamento com a média de menções antes e durante o programa da Globo. Os dados levaram em conta as menções no Twitter, Facebook, Instagram, sites e blogs.







Confira o gráfico das avaliações:

