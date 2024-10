Camila, Sacha e Yuri estão na sexta roça de A Fazenda 16

A sexta roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente formada. Luana venceu a sétima Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda, deixando Camila, Sacha e Yuri com um pé fora de Itapecerica da Serra. O menos votado será eliminado na quinta-feira (31).

Confira como a roça foi formada:





Indicação do Fazendeiro





Gilsão começou a formação e devolveu a indicação em Yuri -que o indicou na última roça. "O jogo dele, para mim, já é previsível. Ele vai sempre votar em mim. Hoje não estou nem pra ofender, nem nada. Em contrapartida, tenho que fazer minha parte pra me defender."





Como a casa votou





Albert votou em Sacha;

Flor votou em Sacha;

Yuri votou em Zé Love;

Luana votou em Zé Love;

Flora votou em Gui;

Fernando votou em Sacha;

Vanessa votou em Sacha;

Gui votou em Zé Love;

Juninho votou em Gui;

Sidney votou em Sacha;

Sacha votou em Zé Love;

Camila votou em Sacha;

Gizelly votou em Sacha;

Babi votou em Sacha;

Zé Love votou em Sacha;

Com 9 votos, Sacha foi o mais votado.





Puxada da Baia





Mais votado da sede, Sacha puxou Camila para a baia.





Poder do Lampião substituiu Resta Um





Na formação dessa roça, o Resta Um foi substituído pelo poder do lampião. Com ele, Sidney indicou Luana, Gui e Gilsão precisou indicar o quarto roceiro entre eles.





O fazendeiro indicou Luana. A peoa, por sua vez, vetou Camila da prova.





Prova do Fazendeiro





No "play rural", Luana levou a melhor e venceu a sétima Prova do Fazendeiro, escapando da roça e se tornando a nova chefe do roçado.





