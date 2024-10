Cleber Machado pede para sair do SBT e se acerta com Record para o Brasileirão 2025

Cleber Machado, 62, não faz mais parte da equipe de transmissões esportivas do SBT. O narrador pediu para deixar a emissora, onde estava desde setembro do ano passado. A informação foi confirmada pela reportagem.



O motivo da saída é que Cleber acertou sua ida para a Record. Ele deve assinar contrato na segunda-feira (7). Na emissora de Edir Macedo, ele vai fazer parte do time que narrará os jogos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro de 2025.

Há cerca de dez dias, a Folha de S.Paulo contatou o narrador para confirmar rumores que circulavam nos bastidores dando conta de que ele estava negociando com a concorrente. Na ocasião, ele negou as informações.



Cleber teve uma breve passagem pela Record no ano passado, logo depois que deixou a Globo, sua casa profissional durante 35 anos. Ele narrou os jogos da final do Paulistão, mas depois assinou com o SBT. No canal da família Abravanel, além de narrar jogos, também apresentou o Arena SBT.



O SBT já procura um novo narrador para as partidas que restam do Brasileirão deste ano. A emissora vai aproveitar o intervalo no campeonato, que entrará em sua 30ª rodada só no dia 16, para isso.



Até segunda ordem, Álvaro Loureiro vai ficar no comando do Arena SBT nas noites de segunda. Fred Ring, que apresentava o programa antes de Cleber Machado, também está deixando a emissora.