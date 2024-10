Claudinei Oliveira não garante permanência no Londrina EC depois da derrota para ao Athletic

A derrota para o Athletic por 2 a 1, na tarde deste sábado (5), em São João Del Rei (MG), e a consequente eliminação do Londrina na Série C, pode ter sido a despedida do técnico Claudinei Oliveira do comando do clube.





Apesar de ter contrato com o LEC até o fim de 2025, o treinador mostrou uma certa insatisfação com o planejamento do clube e afirmou que irá repensar a sua continuidade ou não dependendo da organização da equipe para a próxima temporada.

"Pelo cenário é um pouco difícil a nossa permanência porque chegamos na última rodada sem o planejamento para o ano que vem. O que a gente conclui é que estavam esperando o resultado para decidir e o resultado não foi positivo", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a derrota em Minas Gerais.





Claudinei afirmou que a decisão pela permanência ou não vai passar também pelo desejo da sua família, já que ele teve propostas para deixar o Londrina durante a Série C para trabalhar na Série B, mas decidiu permanecer em razão do projeto.

"Vamos tomar uma decisão em conjunto e esperar um contato do Guilherme (Bellintani) e do Dado (Cavalcanti), que é o coordenador técnico, e saber qual o pensamento deles para a sequência. O que não podemos é ficar para trás e passar o sufoco que o clube passou este ano para montar o elenco. Se for para ficar, tem que ser bem planejado", cobrou.





O CEO do LEC, Paulo Assis, que acompanhou o jogo em São João Del Rei, garantiu que a intenção é a manutenção de Oliveira, mas admitiu que a decisão ainda será definida após a análise de todo o trabalho que foi feito na Série C.





"A ideia é de continuidade do Claudinei, mas teremos tempo para pensar. Fez um trabalho excepcional, é um grande profissional e um grande ser humano. Foi uma satisfação trabalhar com ele e a nossa ideia é de continuidade", garantiu.