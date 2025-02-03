Clima tenso: Diogo e Aline não se falam após formação do Paredão no BBB 25

Clima tenso entre os brothers do BBB 25: Aline e Diogo, que não se desgrudavam até o último domingo (3), não se falaram após a formação do terceiro Paredão. Os dois se envolveram romanticamente durante a semana, mas o amor não salvou ninguém das consequências do jogo.





Diogo, Vilma, Gracyanne Barbosa e Giovanna tiveram que entrar em consenso para indicar uma dupla ao Paredão em um contragolpe. Entre as opções disponíveis, mãe e filho preferiram salvar João Pedro e João Gabriel a Aline e Vinícius.





As três duplas disputaram a prova Bate-Volta e Diogo, Vilma, Aline e Vinícius se salvaram do Paredão.





Após a prova, o ator tentou conversar com a policial: "Depois eu quero conversar com você". "Depois", respondeu a sister. Os dois ainda sentaram juntos na mesa da cozinha da Xepa, com Vilma, mas comeram em silêncio.



