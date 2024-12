Um ano cheio de emoções e histórias: relembre o que foi destaque no Portal Bonde em 2024

O ano de 2024 foi marcado por diversas histórias surpreendentes e notícias impactantes. As nossas informações em tempo real alcançaram mais de 15 milhões de pessoas espalhadas por todo o Brasil e o mundo. Para ajudar você a relembrar os principais acontecimentos do ano, o Portal Bonde reuniu as reportagens que mais chamaram a atenção dos leitores em 2024. Confira!



Incêndio na pizzaria Mellwic

Polícia investiga incêndio em restaurante como estelionato; proprietário nega envolvimento De acordo com o delegado Edgard Soriani, há indícios de golpe do seguro. Um dos proprietários do restaurante, Ricardo Willian de Jesus aponta que há fatos não veiculados e que a polícia está "supostamente sendo parcial".





Menino gênio

A história de superação do menino gênio de Londrina uniu a população em prol da sua campanha para representar o Brasil nos Estados Unidos. E ele trouxe a medalha. Confira!



Menino gênio é recebido pela família em Londrina após ganhar medalha em Nova Iorque O menino gênio Lorenzo Cruz Coneglian, de 13 anos, foi recebido por familiares, nesta sexta-feira (19) em Londrina, após ganhar a medalha de prata na etapa global da Olimpíada de Matemática Copernicus, ocorrida na Universidade de Columbia





Santo casamenteiro

A tradicional festa de Santo Antônio também foi registrada por aqui. Confira!



No dia do padroeiro, paróquia de Cambé pretende vender 10 mil pedaços de bolo Cambé (Região Metropolitana de Londrina) comemora, nesta quinta-feira (13), o Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade.





Judoca de Rolândia nas Olimpíadas



Medalhista de bronze em Paris, judoca Rafael Silva visita colégio e inspira estudantes em Rolândia Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, o judoca Rafael Silva, conhecido como "Baby", visitou, na manhã desta quinta-feira (22), o Colégio Estadual Souza Naves, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Canhão para espantar pombos



Canhão para 'espantar pombos' do bosque é testado em Londrina A parafernália, emprestada de uma empresa privada, disparava a cada três minutos e foi posicionada em várias partes do espaço de lazer. Os moradores locais ficaram assustados com o som estridente.





A emocionante história de Inês da Saul Elkind



História de filha que luta para manter mãe longe das ruas na zona norte de Londrina emociona internet A jovem londrinense expôs nas redes sociais um vídeo em que mostra o antes e depois de sua mãe, uma conhecida ex-moradora de rua da zona norte de Londrina.





Adolescentes assaltados a caminho da escola



A violência cotidiana também foi pauta no Portal Bonde.



Adolescentes são assaltados a caminho da escola por homens armados na Zona Norte de Londrina Dois adolescentes tiveram os celulares roubados por assaltantes armados na Zona Norte de Londrina na manhã desta quinta-feira (12).

Ventania e destruição

O Portal Bonde também esteve presente na cobertura da ventania que causou diversos estragos em Londrina no fim de setembro. Confira os registros.



Ventania causa transtorno, derruba árvores e deixa 15 mil casas sem energia em Londrina Uma ventania de cerca de 75 km/h causou diversos transtornos nesta sexta-feira (20) em Londrina. De acordo com informações da Copel, pelo menos 15 mil domicílios estão sem energia elétrica no município.





Londrina em chamas



O dia 26 de setembro de 2024 entrou para a história como um dos períodos mais traumáticos para os londrinenses. Nesse dia, pelo menos 4 grandes incêndios foram registrados no município. O Portal Bonde esteve presente e atualizou em tempo real sobre os desastres.



Incêndio de grandes proporções atinge vegetação na Zona Sul de Londrina Um incêndio que começou na esquina da Bento Munhoz da Rocha Neto com a rua Jerusalém, na Zona Sul de Londrina, assustou os moradores da região na manhã desta quinta-feira (26).

Londrina registra quatro ocorrências de incêndio em um dia; há suspeitas de crime Londrina pegou fogo nesta quinta-feira (26). O Corpo de Bombeiros atendeu quatro ocorrências de incêndio entre as primeiras horas da manhã e as últimas horas do dia no município.





Menino que invadiu clínica veterinária



Em outubro, um menino de nove anos invadiu uma clínica veterinária no Norte do Paraná e matou diversos animais. Relembre o caso nas reportagens abaixo:



Menino de nove anos invade clínica veterinária e mata animais no Norte do Paraná De acordo com informações do tenente Miyasaki, da PM (Polícia Militar), a criança morava com a avó e "fugiu" para cometer o crime.

Massacre a animais praticado por criança pode ser pedido de socorro, diz psicóloga O massacre aos animais praticado por uma criança de nove anos neste domingo (13) em Nova Fátima, no Norte do Paraná, pode ser um pedido de socorro, segundo a psicóloga e professora da Unicesumar Bruna Milhorini.





Eleições municipais



A equipe de jornalistas do Portal Bonde acompanhou em tempo real os dois turnos das eleições municipais de Londrina e os diversos pleitos espalhados pelos 25 municípios da Região Metropolitana, além das capitais de todo o país.



Tiago Amaral é eleito prefeito de Londrina O candidato do governador Ratinho Junior (PSD), Tiago Amaral (PSD), foi eleito o próximo prefeito de Londrina neste domingo (27). Ele angariou

Belinati critica suposta 'caravana' de Tiago Amaral e diz que políticos de Curitiba tentam elegê-lo O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), criticou, neste domingo (27), a "caravana" supostamente trazida por Tiago Amaral (PSD) ao município a fim de "fiscalizar" o pleito.

Explosão de bomba com carta assusta feirantes no centro de Londrina Uma bomba com uma carta supostamente assinada pelo PCB (Partido Comunista Brasileiro) explodiu na manhã deste domingo de eleições municipais (27) na feira da avenida São Paulo, no centro de Londrina.

Eleição municipal de Londrina conta com intérpretes de Libras pela primeira vez A Eleição Municipal 2024 de Londrina contou pela primeira vez com intérpretes de libras, visando uma maior acessbilidade para os eleitores com deficiência auditiva.





Desaparecidos misteriosamente



Os desaparecimentos de Romulo Aversa e Lucas de Lima ainda causam dúvidas na polícia e nos familiares, que ainda buscam pelos dois em Londrina.



Família pede ajuda para encontrar comerciante desaparecido há cinco dias em Londrina A família do comerciante de Londrina Romulo Aversa, de 41 anos, pede ajuda para encontrá-lo. De acordo com informações da esposa Bruna Aversa, ele saiu de casa na última quarta-feira (6) para ir trabalhar e não voltou mais.

Sem qualquer notícia: desaparecimento angustia família de Londrina há dois meses Uma família da zona leste de Londrina está angustiada pelo sumiço de Lucas Jhones da Cruz de Lima.





Fim da escala 6x1



O assunto que tomou conta das redes sociais em novembro também foi pauta aqui. O Portal Bonde procurou os cinco deputados federais de Londrina para explicarem o motivo de não apoiar o fim da escala 6x1, proposto pela deputada Erika Hilton (PSOL).



Deputados federais de Londrina não assinam PEC e questionam fim da escala 6x1 para trabalhadores Os deputados federais de Londrina questionaram e, até o momento, não assinaram o projeto que prevê o início das discussões da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para o fim da escala 6x1.





Desdobramentos do massacre de Cambé



Em novembro, houve um desdobramento do massacre ocorrido no Colégio Estadual Professora Helena Kolody que vitimou Karoline Verri Alves e Luan Augusto. Os pais querem que o Governo do Paraná pague uma indenização de quase R$ 2 milhões.



Pais de Karoline e Luan pedem indenização de quase R$ 2 milhões ao Governo do Paraná Os pais de Karoline Verri Alves e Luan Augusto entraram com uma ação pedindo uma indenização de R$ 1.969.587,19 ao Governo do Paraná.





Bairros populosos de Londrina



O IBGE divulgou a lista de bairros mais populosos de cada município. Em Londrina, destacam-se o Vivi Xavier, a Gleba Palhano e os Cinco Conjuntos. Entenda como a distribuição e contagem foram feitas e saiba o porquê dos bairros da Zona Norte terem crescido tanto.



Vivi Xavier aumenta população em 44%; Cincão e Centro Histórico registram queda de moradores O Vivi Xavier é o loteamento de Londrina que mais cresceu em números totais em relação à população de moradores de Londrina.





Presente de aniversário de Londrina



Na semana de comemoração dos 90 anos de Londrina, o governo britânico enviou presentes que chamaram a atenção de quem passava pelo Bosque Central. Caixas de correios antigas foram posicionadas, uma tradicional da estatal Correios e outra com a cifra real da Rainha Elizabeth II.



Caixas de Correios temáticas despertam a curiosidade de quem passa pelo Bosque de Londrina Duas Caixas de Correios temáticas instaladas no Boque Central (Av. Rio de Janeiro) em frente aos Correios de Londrina chamaram a atenção dos londrinenses que passavam pelo local na tarde desta quarta-feira (4).





O caso panetone



Uma fatia de panetone equivale a oito colheres de Nutella? Um vídeo publicado por um médico gerou polêmica entre nutricionistas nas redes sociais durante as festas natalinas. Especialistas comentaram sobre o assunto.



'Caso Panetone' reacende debate sobre contagem de calorias e terrorismo nutricional nas redes Um vídeo publicado no Instagram nesta última semana comparando quantidades de calorias e alimentos que poderiam substituir uma fatia de panetone está chamando atenção de nutricionistas nas redes. Depois da repercussão negativa, o vídeo foi excluído.





Blogueira da Zona Norte



Uma blogueira da Zona Norte de Londrina é destaque no famoso reality show Corrida das Blogueiras. O Portal Bonde foi conhecer a história de Ju Barbosa em uma entrevista exclusiva. Confira.